I parchi nazionali più belli del mondo, il trailer della serie Netflix

Arriverà in streaming il 13 aprile la docuserie in cinque parti che racconta le meraviglie naturali del nostro pianeta. Narratore d'eccezione: l'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama

Netflix ha pubblicato il trailer della docuserie I parchi nazionali più belli del mondo, che arriverà in streaming il 13 aprile sulla piattaforma, e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Cinque capitoli per raccontare le bellezze del nostro pianeta, celebrate da un narratore d'eccezione, l'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

I parchi nazionali più belli del mondo, cosa sappiamo approfondimento Nuovi progetti di film e serie di Barack e Michelle Obama per Netflix La serie è una produzione Wild Space in collaborazione con Higher Ground Productions e Freeborne Media. I parchi nazionali più belli del mondo ci porterà alla scoperta delle acque della baia di Monterey in California, dei terreni dello Tsavo National Park in Kenya, della foresta pluviale del Gunung Leuser National Park in Indonesia, della Patagonia cilena e di molti altri luoghi mozzafiato. "Celebrate con me i più bei parchi nazionali e naturali del pianeta" dice Obama in apertura del trailer - Ovunque nel mondo, più un parco nazionale è isolato, più insolite saranno le sue creature e più straordinari saranno i loro comportamenti".