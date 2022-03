Morto Emilio Delgado, il Luis di Sesame Street

Giovedì 10 marzo Emilio Delgado se ne è andato all’età di 81 anni, come riportato in esclusiva dal magazine TMZ

È scomparso a 81 anni Emilio Delgado , iconico volto di Sesame Street, una delle produzioni televisive più famose d’America e a livello mondiale. La notizia della morte dell’attore è stata data in esclusiva dal magazine TMZ .

Emilio Delgado, morto a 81 anni

Giovedì 10 marzo Emilio Delgado se ne è andato circondato dall’amore della famiglia nella sua casa di New York. Come riportato da TMZ, Carol, moglie dell’attore, ha comunicato l'avvenuta scomparsa in seguito a un cancro diagnosticato nel dicembre del 2020.