Muppets Now, fuori il trailer ufficiale

Reunion: in arrivo Friends

Jennifer Aniston e Lisa Kudrow ricordano i momenti migliori di Friends

Per quanto riguarda i grandi ritorni di celebri protagonisti del piccolo schermo, enorme attesa per l’episodio speciale che riunirà Jennifer Aniston, Lisa Kudrow (FOTO), Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Matthew Perry.

Nei giorni scorsi Jennifer Aniston e Lisa Kudrow si sono ritrovate per parlare di alcuni aneddoti legati al passato, l’interprete di Phoebe ha motivato il successo della serie TV: “Friends non è ‘Oh, è stato un duro lavoro per dieci anni’, non è quello. Lo show ha funzionato perché ci siamo impegnati tutti. Non era soltanto impegnarsi in un ruolo o per un contratto. Noi ci vogliamo ancora bene. Il nostro cast è così e questo è il motivo per il quale ha funzionato. Credo che una parte di me sia morta. Non posso rifarlo ancora”.