The Girl from Plainville, il trailer della serie con Elle Fanning

Le serie tratte da storie vere generano sempre un grande scalpore e interesse nel pubblico. Hulu spera di certo che The Girl from Plainville riesca in questo esatto compito. La protagonista è Elle Fanning , alle prese con un caso drammatico che muove i primi passi dalla morte di un giovane. La protagonista è Michelle Carter, accusata d’aver istigato al suicidio un giovane col quale si stava scambiando degli sms.

The Girl from Plainville, trama e cast

La miniserie The Girl from Plainville arriverà su Huli il 29 marzo 2022. Non è dato sapere, al momento, se troverà spazio nella sezione Star di Disney+, la cui app è disponibile su Sky Q e NOW Smart Stick. Un adolescente si è tolto la vita e la serie analizza nel dettaglio quanto accaduto dopo questo drammatico evento. Michelle Carter, che sostiene d’essere stata il grande amore della vittima, viene indagata per il suo possibile coinvolgimento nella vicenda. Si sospetta lo abbia indotto al suicidio.