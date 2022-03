Formula 1: Drive to Survive 4, il teaser ufficiale della serie Netflix

Formula 1: Drive to Survive è la produzione targata Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che offre uno sguardo inedito sulla più importante competizione automobilistica al mondo

Grande curiosità da parte del pubblico per i nuovi episodi della serie che regalerà uno sguardo inedito sul mondo della Formula 1: dalle gare alle vite dei piloti passando per la grande preparazione. Poco fa Netflix Italia ha distribuito il teaser ufficiale che nel giro di breve tempo ha ottenuto migliaia di visualizzazioni su YouTube.

Parallelamente, Netflix Italia ha pubblicato anche la sinossi ufficiale della produzione, questo il testo presente nella didascalia: “Netflix Italia Formula 1: Drive to Survive è tornata. La quarta stagione riporta i fan dietro le quinte regalando ancora una volta immagini inedite e un’esperienza in prima persona, mentre i piloti e i team si preparano a competere per la vittoria in una delle stagioni più entusiasmanti di sempre”.

Formula 1: Drive to Survive 4, la data di uscita

approfondimento

Fedeltà, cosa significa il finale aperto della serie tv Netflix

Infine, non ci sono notizie per quanto riguarda la possibile data di distribuzione sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.