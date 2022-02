How I Met Your Father, trailer della serie su Disney+ dall’11 maggio

È stato pubblicato il video italiano che anticipa ciò che vedremo nell'attesissimo spin-off/sequel/rifacimento di "How I Met Your Mother". Ritroviamo Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa e Tom Ainsle, tra gli altri. C’è anche Kim Cattrall, la grande assente del serial “And Just Like That”, il sequel di Sex and the City

È uscito il trailer ufficiale italiano della serie televisiva How I Met Your Father, che arriverà a partire dall'11 maggio su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Si tratta dell'attesissimo spin-off/sequel/rifacimento della mitica serie How I Met Your Mother, nota anche con l'acronimo HIMYM oppure, in Italia, come E alla fine arriva mamma.

Quest'ultima è stata una sit-com statunitense che è andata in onda sulla CBS dal 19 settembre 2005 al 31 marzo 2014, per un totale di ben 208 episodi spalmati su nove seguitissime stagioni.

Creata da Craig Thomas e Carter Bays, la serie narra le avventure sentimentali ed esistenziali di cinque amici che vivono a New York: Ted, Marshall, Robin, Barney e Lily.

L'originale cornice narrativa è ambientata nel futuro, con il racconto di come Ted ha trovato la propria dolce metà con cui si è sposato e ha messo su famiglia.



Questo particolare progetto che nasce da una costola di How I Met Your Mother è scritto da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger. Carter Bays e Craig Thomas, i due creatori della serie originale, compaiono tra i nomi dei produttori esecutivi dei dieci episodi di cui si comporrà questa serie.

Oltre a Bays e Thomas, tra gli executive producer ci sono anche Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, coloro che hanno scritto How I Met Your Father, e poi Pam Fryman e Adam Londy.

Hilary Duff è la produttrice e How I Met Your Father è prodotto da 20th Television.



Potete guardare il trailer ufficiale italiano di How I Met Your Father nel video che trovate in alto su questa pagina.