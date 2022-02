Peacemaker, James Gunn condivide il video dei blooper

L'accoglienza da parte del pubblico di Peacemaker , lo show con John Cena basato sulle avventure dell'omonimo personaggio del DC Extended Universe, è stata così buona da indurre il regista e creatore James Gunn a fare un regalo ai fan per celebrare tra le risate la fine della prima stagione, in onda negli States fino a qualche giorno fa in streaming su HBO Max. Il filmmaker ha svelato le papere degli attori sul set durante le riprese della prima fortunata stagione attraverso un video di oltre nove minuti di materiale inedito. La clip, graditissima, è stata già ricondivisa innumerevoli volte.

Il video con le papere sul set

I fan di James Gunn sanno che i suoi profili social ufficiali – sia quello su Twitter che quello Instagram – sono da tenere d'occhio costantemente poiché il regista li utilizza con una certa frequenza per aggiornare il pubblico sugli sviluppi dei suoi numerosi lavori per il cinema e per la tv. Sull'onda dell'entusiasmo degli spettatori per il primo ciclo di episodi di Pacemaker, show prontamente rinnovato per una seconda stagione, il creatore della serie con John Cena può permettersi di rivelare anche i retroscena della lavorazione del suo successo. Così, nel video di papere e gag che contengono errori di ogni tipo (dalla classica amnesia delle battute del copione, alle cadute rovinose degli interpreti), rivediamo tutti i protagonisti di questo apprezzatissimo prodotto che, quanto pare, è solo l'inizio della nuova avventura televisiva del regista e sceneggiatore.

Gunn, impegnato in molti progetti, tra cui l'atteso terzo capitolo de I Guardiani della Galassia, ha infatti anticipato alla stampa di avere in mente una seconda serie dedicata a uno dei personaggi di The Suicide Squad – Missione Suicida, il film da lui realizzato nel 2021 che ha dato origine allo show con Christopher Smith/Peacemaker.

Il futuro è dunque luminoso per il regista che con questo nuovo video ha confermato l'impressione generale che il suo cast si sia divertito moltissimo durante le riprese, una buona premessa per lo sviluppo della serie che in Italia, come in molti altri paesi del mondo, non ha ancora una data di uscita.