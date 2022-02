Atlanta, annunciata l'ultima stagione della serie di Donald Glover

Il 2022 sarà l'anno della fine per Atlanta , l'acclamato show creato e interpretato da Donald Glover, che si è distinto fin dal suo debutto televisivo tra le serie di genere commedia. La produzione si concluderà con la quarta stagione che sarà trasmessa negli States poco dopo la messa in onda degli episodi della terza, una distribuzione che, di fatto, segue i ritmi delle riprese: le due stagioni erano state girate praticamente nello stesso periodo.

L'annuncio della fine da FX

I fan di Atlanta saranno delusi ma non sopresi nel sapere che la brillante serie televisiva a tema musicale in onda sul piccolo schermo dal 2016, si concluderà dopo sole quattro stagioni. Ad ufficializzare una scelta che era già nell'aria è stato John Landgraf, il CEO del network FX in persona, all'interno di un incontro virtuale con la stampa e gli addetti ai lavori.

Il CEO ha sottolineato che la messa in onda delle ultime due stagioni dello show avverrà a distanza di breve tempo l'una dalla fine dell'altra poiché sia la terza che la quarta stagione sono pronte.

Secondo Landgraf, Atlanta avrà una conclusione naturale, quella che è sempre stata nelle intenzioni del suo autore che, come è noto, ha sciolto il suo accordo con l'emittente statunitense sostenuta da Walt Disney Company a favore di un cospicuo patto con Amazon con cui ci sono in ballo diverse nuove produzioni, di cui alcune già annunciate.

Landgraf, in un secondo momento, ha scherzato con i giornalisti sul fatto che lo show poteva concludersi già con la seconda stagione ma poi le cose sono andate diversamente. Nella terza stagione di Atlanta, in onda negli Stati Uniti dal 24 marzo su FX e successivamente su Hulu, Earn Marks, Alfred “Paper Boi”, Darius e Van sono occupati con la parte centrale di un tour di successo al di là dell’Oceano. Impegnati a godersi i traguardi raggiunti, i protagonisti sperimenteranno le conseguenze di una nuova realtà, nella quale si ritroveranno nella inedita posizione di stranieri in una terra straniera.