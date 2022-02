La vita di Raffaella Carrà diventerà una serie Tv

approfondimento

Sanremo 2022, l'omaggio in musica e danza a Raffaella Carrà

Raccontare cosa è stata Raffaella Carrà e cosa ha rappresentato per il nostro Paese è cosa ardua. È stata una show girl a tutto tondo, ballerina insuperabile, conduttrice televisiva e radiofonica amatissima. Anche attrice e autrice. Ma di certo non basterebbero queste categorie per definirla appieno. Diciamo allora che è stata una donna di spettacolo che ha trasceso la sua dimensione pop per trasformarsi in un simbolo culturale di un’Italia che progressivamente cambiava, nei modo di vestirsi, di ballare e di divertirsi. Corpo e anima di una donna diventata ora icona ma che ha anticipato i tempi dell’Italia che conosciamo oggi.



Tanti i suoi successi che l’hanno resa immortale, da Fiesta a Rumore, passando per Ballo Ballo, Tanti Auguri, E Salutala Per Me, Pedro, Male, Il Guerriero, Forte Forte Forte fino ad arrivare a Io Non Vivo Senza Te. Paolo Sorrentino scelse il remix di Bob Sinclair del suo A far l’amore comincia tu, del 1977, per la scena clou della festa ne La Grande Bellezza. Nel 2020 il Guardian definì Raffaella Carrà “l’icona culturale che ha insegnato all’Europa le gioie del sesso”