Vigil - Indagine a bordo: quello che c'è da sapere sulla serie tv Sky

Sureanne Jones e Rose Leslie in una miniserie thriller ispirata al programma nucleare UK. Ogni lunedì alle ore 21.15 su Sky Atlantic e in Streaming su NOW

Con più di 10 milioni di spettatori in pochi giorni, su BBC è diventato il più grande debutto del 2021 per una nuova serie TV. Arriva su Sky e NOW da lunedì 7 febbraio Vigil – Indagine a Bordo, claustrofobico thriller con un prestigioso cast di volti noti della TV britannica. Creata da Tom Edge (Lovesick) e prodotta da World Productions, la miniserie è un procedurale in sei episodi che raccontano un’avvincente storia ispirata al programma nucleare Trident del Regno Unito (Continuous At-Sea Deterrent) e alla vita dei suoi equipaggi sottomarini.



Claustrofobica, determinata e dal passato tormentato, l’ispettrice capo della polizia scozzese Amy Silva - interpretata da Sureanne Jones (Gentleman Jack) - viene inviata nel sottomarino nucleare Vigil, di pattuglia nelle acque scozzesi, per indagare su una morte a bordo sospetta avvenuta poco dopo la misteriosa scomparsa di un peschereccio. Le sue indagini e quelle dei suoi colleghi a terra, a Glasgow, guidate dal sergente Kirsten Longacre - interpretata da Rose Leslie (Il Trono di Spade), porteranno la polizia in conflitto con la Royal Navy e l’MI5, i servizi segreti britannici.

Accanto a Jones e Leslie, nel cast figurano anche Shaun Evans, Paterson Joseph, Martin Compston e Stephen Dillane.