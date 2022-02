Flashdance, il film cult con Jennifer Beals diventa una serie tv

Justin Simien, noto per la realizzazione di Dear White People, dirigerà una nuova versione del film cult Flashdance, adattato per il piccolo schermo come serie TV. Un titolo che andrà ad aggiungersi al catalogo di Paramount+. Questo show è in lavorazione da ottobre 2020, quando rientrava tra le produzioni di CBS All Access. In precedenza era stato annunciato come il progetto sarebbe stato affidato alle mani di Tracy McMillan e Angela Robinson, sceneggiatrici e registe, che non faranno ritorno per questa nuova versione.

Flashdance, cosa sappiamo

Quella di Flashdance è una storia amatissima ancora oggi. L’obiettivo della serie TV è quello di adattare la trama per un pubblico moderno, trasferendone i punti cardine al giorno d’oggi. In tal senso risulta ottima la scelta di Justin Simien, la cui serie Dear White People ha ottenuto un riscontro eccellente tra i più giovani.

Non abbiamo informazioni sulla nuova trama ma i fan già sperano che possa esserci spazio per un cameo di Jennifer Beals. Nel film del 1983 era lei l’interprete di Alex, la protagonista. Oggi l’attrice è apprezzata sul set di The Book of Boba Fett, dove interpreta Garsa Fwip.

La trama del film è incentrata sul personaggio di Alex Owens, 18enne appassionata di danza. Di giorno lavora come saldatrice e la sera si esibisce come ballerina in un locale. Sogna di poter entrare nell’Accademia di Danza di Pittsburgh, così da cambiare la propria vita. Si allena per fronteggiare le audizioni ma nel giorno per le iscrizioni si fa prendere dall’ansia. Rinuncia così al suo sogno. Tutto cambia, però, quando incontra Nick Hurley nel locale notturno. Lui è in realtà il suo capo. Dopo i primi dubbi, lei si lascia andare a questa passione, che la travolge. Una splendida storia d’amore che giocherà un ruolo cruciale nel futuro di Alex.