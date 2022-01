Snowpiercer 3, trama e cast: cosa c'è da sapere sulla nuova stagione

Martedì 25 gennaio ha fatto il proprio esordio su Netflix la terza stagione di Snowpiercer, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick . Lo show post apocalittico, basato sulla celebre graphic novel Le Transperceneige, di Jacques Lob e Jean-Marc Rochette, sarà proposto ai fan un episodio a settimana.

Per chiunque non conoscesse la storia narrata, questa si basa su un lunghissimo treno, composto da 1001 vagoni, con a bordo 3mila persone. È tutto ciò che resta dell’umanità dopo un esperimento fallito, che aveva come obiettivo la risoluzione del riscaldamento globale. Ciò ha provocato un netto calo della temperatura, fino a -117 gradi, generando una nuova glaciazione. Il mezzo fa il giro del Pianeta con un motore perpetuo. A bordo persiste la gerarchia sociale. In prima classe viaggiano i ricchi e sul fondo i reclusi, ovvero coloro che non hanno pagato il biglietto. Si cibano di barrette e progettano una rivoluzione. Layton, portavoce di Mr. Wilford, capo del treno e del mondo, chiede aiuto all’ex poliziotto Layton, uno dei leader del fondo. Intende risolvere il caso di alcuni omicidi che stanno tormentando i passeggeri di prima, seconda e terza classe.