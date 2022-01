The Girl Before, il trailer della miniserie di HBO Max

È uscito il trailer ufficiale di The Girl Before, la miniserie di HBO Max che adatta al piccolo schermo l'omonimo romanzo di JP Delaney. In arrivo sugli schermi statunitensi a partire dal 10 febbraio, lo show ha come protagonista Gugu Mbatha-Raw e racconta la storia dell'omonimo thriller letterario diventato un bestseller. Il libro ha già venduto oltre un milione di copie da quando è stato pubblicato nel 2016 e adesso si appresta a coinvolgere ancora più spettatori, grazie ai quattro episodi che si preannunciano veri e propri gioiellini televisivi. Potete guardare il trailer ufficiale di The Girl Before nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

La miniserie



The Girl Before è una miniserie composta da quattro episodi che seguiranno tutti la storia della protagonista Jane, interpretata da Mbatha-Raw.



Questa donna, che scopriremo essere traumatizzata, rimarrà colpita da una casa minimalista di cui si innamora. Non solo della casa: la ragazza rimarrà affascinata anche dall'architetto che l'ha progettata, interpretato dall’attore britannico di origini nigeriane David Oyelowo.



Andrà ad abitare in quella costruzione, situata in One Folgate Street, ma a un tratto scoprirà che una donna caratterizzata da un trascorso assai simile al suo ha trovato la morte nella stessa proprietà tre anni prima. Incomincerà così a chiedersi se quello non sia l'inizio di un nuovo atto della medesima tragedia...



The Girl Before è stato annunciato a marzo 2021 come adattamento televisivo dell'opera letteraria di Delaney, il quale si è occupato in prima persona della scrittura della miniserie, adattando il suo bestseller insieme a Marissa Lestrade (Deep State, Casualty).



Lisa Brühlman (Servant, Killing Eve) si è occupata della regia e ha fatto anche da produttrice esecutiva.

Oltre alla protagonista Gugu Mbatha-Raw, nel cast ci sono Jessica Plummer, Ben Hardy, Rakhee Thakrar, Amanda Drew e Ian Conningham.