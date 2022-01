Georgina Rodriguez ha presentato su Instagram Soy Georgina, la serie Netflix dedicata alla sua vita. “Grazie Netflix per aver vissuto con me una delle avventure più meravigliose della mia vita, e milioni di grazie a tutti i miei follower e amici che aspettano con impazienza la prima del mio reality show. Non riesco a pensare a un giorno migliore del mio compleanno per l'uscita di Soy Georgina. Il 27 gennaio festeggiamo tutti insieme da 190 Paesi. Ci vediamo su Netflix”, ha scritto l'influencer e compagna di Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodriguez, il suo racconto

approfondimento

Georgina Rodriguez, il nuovo taglio di capelli debutta a Venezia

“Il mio arrivo a Madrid è stato orribile – racconta Georgina in merito ricordando i suoi primi giorni nella capitale spagnola, appena 18enne, quando ancora non conosceva Cristiano Ronaldo, allora stella del Real. Georgina arrivava dalla città di Jaca, sui Pirenei. “Ho guardato un sacco di appartamenti economici, che costavano 300 euro al mese e sono finita in un appartamento che in passato era un ripostiglio. Era gelido in inverno e bollente in estate”. Una vita non facile, ma un giorno è arrivata la svolta. “La mia vita è cambiata il giorno in cui ho incontrato Cristiano Ronaldo”. Era il 2016, all’epoca Georgina Rodriguez era una commessa in un negozio Gucci a Madrid. Proprio su questo passato della modella si gioca la campagna pubblicitaria di Soy Georgina, con cartelloni che raffigurano l'influencer nella sua vita super lussuosa e uno slogan che ha suscitato anche qualche polemica: “Prima vendeva borse a Serrano, ora le colleziona”. Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno avuto una figlia insieme, Alana Martina, e sono in attesa di due gemelli. Il calciatore è padre anche di Cristiano Jr. e dei gemelli Mateo ed Eva, nati da madre surrogata.