The Devil In The White City, trattativa in corso per Keanu Reeves

Come riportato in esclusiva da Deadline, Keanu Reeves sarebbe coinvolto in una trattativa per prender parte alla serie basata sull’omonimo libro The Devil in the White City di Erik Larson

Nelle scorse ore Deadline ha annunciato in esclusiva l’avvio di una negoziazione per portare Keanu Reeves a bordo della serie The Devil in the White City che vedrà coinvolti nella produzione anche due celebri volti del mondo dorato di Hollywood, ovvero Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio ( FOTO ).

Poco fa Deadline ha parlato di quella che potrebbe rivelarsi un’importante novità nel futuro dell’attore canadese, classe 1964. Infatti, il magazine ha annunciato in esclusiva che Keanu Reeves sarebbe attualmente in trattativa per un ruolo all’interno della serie The Devil in the White City, prodotta da Hulu e adattamento del libro pubblicato nel 2003 dallo scrittore Erik Larson.

The Devil in the White City racconterà la storia di due uomini, i cui destini saranno legati dalla Fiera Colombiana di Chicago: da un lato l’architetto Daniel H. Burnham e dall’altro il seriale killer Henry H. Holmes.