La grande donazione di Keanu Reeves alla ricerca contro il cancro

Keanu Reeves dona a favore della ricerca contro il cancro

L'attore dimostra così di essere uno vero e proprio cuore d’oro di Hollywood, donando il 70% del ricavato da Matrix Resurrections a favore della lotta contro la leucemia, malattia con cui la sorella ha combattuto per oltre 10 anni della sua giovinezza. Stando alle indiscrezioni, che nelle ultime ore circolano per mezzo stampa, la cifra offerta dal divo supererebbe i 31 milioni di dollari e corrisponderebbe quindi al 70% dell'assegno ottenuto per essersi calato nuovamente nei panni di Neo: 10 milioni di dollari ricevuti in anticipo, e altri 35 come bonus in base alle vendite del boxoffice. Una scelta, quella di donare il compenso a istituti di ricerca impegnati a combattere la leucemia, che nasce dal profondo, dopo aver assistito per anni la sorella minore Kim, nella lotta contro questa brutta malattia. Keanu Reeves rimase per oltre dieci anni al suo fianco, prendendosi cura di lei emotivamente ed economicamente, pagando non solo tutte le cure necessarie perché guarisse, ma creando per lei e per tutti gli altri malati, una fondazione destinata ad aiutare due ospedali pediatrici. Impegno che l’attore ha rinnovato anche durante la pandemia, quando ha messo all’asta un appuntamento in streaming per aiutare la Camp Rainbow Gold, un’associazione che assiste i piccoli malati di cancro.