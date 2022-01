After Life 3,trailer della nuova stagione dello show con Ricky Gervais

Il 14 gennaio debutterà sulla piattaforma di streaming la nuova stagione della serie televisiva di genere drama con protagonista il famoso comico, attore, sceneggiatore, regista, produttore televisivo e cantante britannico. Visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, lo show ci mostrerà Tony distrutto a causa della perdita della moglie Lisa. Per riuscire ad affrontare il futuro dovrà tentare di lasciarsi alle spalle il passato. Ma come fare? Lo scopriremo tra 10 giorni…

La sua missione diventerà quella di continuare a vivere sfidando il mondo: dirà e farà tutto quello che gli passa per la mente. La sua nuova convinzione? Crede che disinteressarsi di se stesso così come degli altri possa rivelarsi una specie di superpotere. Il tutto però si complicherà quando dovrà farlo nei confronti delle persone che tentano in ogni modo di aiutarlo, il nome del brav'uomo che ricordano essere stato. Potete guardare il trailer ufficiale in italiano della terza stagione di After Life nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

After Life è una serie televisiva originale Netflix di genere drammatico con protagonista il mitico Gervais.



Il celebre comico e attore suddito della Regina Elisabetta non è qui solo in veste di “prima donna” sul set: Ricky Gervais è la “prima donna” in tutte le fasi cruciali della produzione di questo show!

After Life è infatti ideata, scritta e diretta da Ricky Gervais stesso. Oltre che interpretata, appunto. Un vero e proprio One Man Band, insomma.



Realizzata da Derek Productions, vede Charlie Hanson come produttore e Ricky Gervais e Duncan Hayes sono produttori esecutivi.

Ad affiancare Gervais ci sono nel cast l’attrice Kerry Godliman (Derek) che interpreta Lisa, la moglie di Tony; Tom Basden (Plebs, David Brent: Life On The Road) è Matt, il cognato di Tony; Tony Way (Edge of Tomorrow – Senza domani) è Lenny, il miglior amico del protagonista; David Bradley (Harry Potter – serie cinematografica, Il Trono di Spade) è il padre di Tony, mentre Ashley Jensen (Extras) è la sua infermiera, sua nel senso del padre.



Ci sono anche Penelope Wilton (Downton Abbey, Doctor Who), David Earl (L’ordine naturale dei sogni, Derek), Joe Wilkinson (Him & Her), Kerry Godliman (Derek), Mandeep Dhillon, Jo Hartley, Roisin Conaty, Tim Plester e Diane Morgan (David Brent: Life On The Road).