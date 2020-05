After Life 3, rinnovata la serie di Ricky Gervais

After Life, serie TV con Ricky Gervais, rinnovata per una terza stagione

Ricky Gervais è uno degli stand-up comedian più famosi e abili al mondo. I video dei suoi taglienti monologhi alle grandi premiazioni cinematografiche e televisive americane sono visti e rivisti su YouTube. Gervais è anche un attore e, tra le varie produzioni cui ha preso parte, c’è anche la serie TV “After Life”.

Dopo sole due settimane dal debutto su Netflix della seconda stagione, ecco l’ottima notizia per il comico. La serie è stata rinnovata per una terza stagione. Gervais ha firmato un accordo pluriennale, che lo porterà non soltanto a scrivere la sceneggiatura della terza stagione della sua serie, oltre che interpretarla, ma anche a preparare degli spettacoli di stand-up comedy in esclusiva per la piattaforma di streaming.

After Life, la trama

La prima stagione della serie TV di Ricky Gervais è incentrata sulla figura di Tony, un giornalista che deve fare i conti con la morte della moglie, causata da un cancro. L’uomo cade in una profonda depressione.

Si ritrova a confrontarsi con numerosi pensieri suicidi, che lo spingono a cambiare radicalmente atteggiamento nei confronti della vita. Di fatto volta pagina e fa tutto ciò che gli pare, senza alcuna inibizione. Si sente così a un passo dalla morte da non temere più di rovinare la sua vita, ormai già danneggiata irrimediabilmente. Questa consapevolezza diventa un po’ il suo superpotere, anche se la situazione risulta più complicata del previsto. Tutte le persone che fanno parte della sua vita tentano infatti di renderlo nuovamente una persona migliore.

Lo stesso Gervais ha commentato il personaggio che interpreta nella serie TV: “In fin dei conti sono le interazioni più banali a salvarti. Quelle del quotidiano. Sono queste a riempirti la vita, impedendoti di compiangerti eccessivamente. Tony si ritrova a lavorare per poter guadagnare soldi, da spendere poi per ubriacarsi. Deve uscire di casa per portare fuori il cane. È così che passa il suo tempo e, al tempo stesso, guarisce”.