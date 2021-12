Slugfest, il trailer della docuserie dei fratelli Russo su Marvel vs D

Oggi, 24 dicembre, su The Roku Channel fa il suo esordio la docuserie firmata dai fratelli Russo dedicata alla storica competizione tra Marvel e DC Comics. La voce narrante è affidata al mitico regista di Clerks, Kevin Smith, uno dei più grandi amanti (e intenditori) di fumetti della storia. Lo show si ispira al libro di Reed Tucker intitolato “Slugfest: Inside the Epic, 50-year Battle Between Marvel and DC”, che ripercorre la rivalità tra le due leggendarie case editrici di fumetti sui supereroi

Quindi a essere protagonisti di questo duello all'ultimo sangue sono i padri putativi dei grandi eroi del fumetto, le due case editrici che li hanno resi così grandi.



Potete guardare il trailer della docuserie intitolata Slugfest nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.