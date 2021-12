Suspicion, foto e data d'uscita della serie con Uma Thurman

Appuntamento fissato al 4 febbraio 2022 per la nuova serie TV Apple con Uma Thurman, visibile anche su Sky Q. Ecco la trama e alcune foto del cast Condividi

Uma Thurman è pronta a tornare sul piccolo schermo da protagonista. L’ultima volta che i fan l’avevano apprezzata in televisione è stato con Chambers nel 2019. Stavolta il progetto ha come titolo Suspicion e si tratta di un nuovo show in arrivo su Apple+, visibile anche su Sky Q.

Suspicion, trama e cast Sono state diffuse non poche informazioni su Suspicion, serie TV dalle premesse interessanti. La data d'uscita annunciata è il 4 febbraio 2022. Il lancio avverrà in contemporanea in tutto il mondo, limitatamente ai Paesi in cui Apple+ è disponibile. La prima stagione sarà composta da un totale di otto episodi e, come detto, la protagonista sarà Uma Thurman. Il prossimo 4 febbraio saranno caricati i primi due episodi, per poi passare a una pubblicazione settimanale, ogni venerdì. Sono state fornite anche alcune foto degli attori che comporranno il cast. Ecco chi sono: Uma Thurman: Katherine Newman

Kunal Nayyar: Aadesh Chopra

Noah Emmerich: Scott Anderson

Georgina Campbell: Natalie Thompson

Elyes Gabel: Sean Tilson

Elizabeth Henstridge: Tara McAllister

Angel Coulby: Vanessa Okoye

La trama ruota intorno al rapimento del figlio di un'importante donna d'affari americana, Katherine Newman. Il tutto avviene in un hotel di lusso di New York. I sospetti cadono rapidamente su quattro cittadini britannici. Apparentemente si tratta di persone comuni, tutte in una delle camere dell'albergo la notte del rapimento.

Per loro ha inizio un vero e proprio incubo, dovendo scappare dall’Agenzia nazionale anticrimine e dall’FBI. Non possono fidarsi di nessuno e appare loro evidente come qualcuno voglia incastrarli. Dimostrare la loro innocenza sarà un’impresa titanica. Chi c’è, dunque, dietro al sequestro? I quattro sospettati sono davvero tutti innocenti? Chi è solo colpevole d’essere stato nel posto sbagliato al momento sbagliato?

Il cast è davvero intrigante. Si conferma la voglia di dare una svolta alla propria carriera da parte di Kunal Nayyar. Famoso in tutto il mondo per il ruolo di Raj in The Big Bang Theory, ha da allora deciso di mostrare un’altra parte di sé, evidenziando il proprio talento in ruoli drammatici, come fatto in Criminal: Regno Unito. Spazio anche per Georgina Campbell, già apprezzata in Black Mirror, Noah Emmerich di The Americans ed Elizabeth Henstridge di Agents of SHIELD, tra gli altri.