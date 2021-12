Golden Globe 2022, le serie tv in nomination su Sky e NOW

Le nomination ai Golden Globe 2022, i prestigiosi premi della stampa estera di Hollywood, hanno premiato moltissimi titoli in onda su Sky e NOW. Scopriamo quali sono Condividi

approfondimento Golden Globes 2022, tutte le nomination Succession, il cult HBO acclamatissimo in tutto il mondo giunto alla sua terza stagione e attualmente in onda su Sky Atlantic (e in streaming su NOW): si è aggiudicato il record di nomination per una serie tv. Sua la nomination come Miglior Serie Drammatica come pure i riconoscimenti ai due protagonisti – Jeremy Strong e Brian Cox – entrambi in lizza per la loro performance. Nominato anche, fra i non protagonisti, Kieran Culkin.

approfondimento Golden Globe, Sorrentino candidato per il miglior film straniero In gara per vincere il premio come Miglior Miniserie Drammatica c’è il thriller Omicidio a Easttown - Mare of Easttown la cui amatissima protagonista Kate Winslet è nominata anche come Miglior Attrice per una miniserie.



approfondimento Scene da un Matrimonio, il cast della serie tv. FOTO Winslet è in ottima compagnia: con lei anche Jessica Chastain, nominata per Scene da un Matrimonio, il remake HBO della omonima miniserie di Ingmar Bergman andato in prima visione su Sky a settembre dopo la presentazione al Festival di Venezia e disponibile on demand.