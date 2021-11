Cowboy Bebop, esce oggi la serie tv: ecco i titoli degli episodi

Tre cacciatori di taglie in un western spaziale ricco di adrenalina. Le avventure di Spike, Jet e Faye sono disponibili dal 19 novembre 2021 su Netflix, visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick

Cowboy Bebop, trama e cast

Grande emozione per l’adattamento di Cowboy Bebop in una serie TV live action. Se le prime foto hanno esaltato i fan, insieme con la conferma della colonna sonora originale, i teaser e trailer diffusi in seguito hanno sollevato qualche dubbio. I fan più fedeli dell’anime hanno infatti lamentato uno stile alquanto datato degli effetti speciali, che per alcuni non sembrano all’altezza di un prodotto ad alto budget.

Shinichiro Watanabe, che ha diretto la serie anime cult, è stato coinvolto nel progetto come consulente, così da assicurare una certa aderenza all’originale. La trama è incentrata su storie folli che si intersecano in un western spaziale ricco d’azione e drama. Al centro dello show vi sono tre cacciatori di taglie. Il loro nome è Spike Spiegel, Jet Black e Faye Valentine.

In un modo o nell’altro si ritrovano fianco a fianco a lavorare come cacciatori di taglie spaziali. Intendono accumulare ricchezze ma soprattutto tenersi ben lontani dal proprio passato, sempre pronto a tormentarli. Prima o poi, però, tra una sparatoria e l’altra, verranno tutti messi spalle al muro, costretti a fronteggiare i loro peggiori incubi.

