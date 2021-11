Storia di una famiglia perbene, le location della fiction

Storia di una famiglia perbene, la location

La serie è basta sull’omonimo romanzo di Rosa Ventrella pubblicato nel 2018. La storia si svolge tra i vicoli incantati di una delle località più suggestive del Bel paese, ovvero Bari.

La città si rivela una vera e propria protagonista del racconto inglobando in sé le vite dei personaggi. Come riportato da Bari Today, le riprese non si sono svolte soltanto nel capoluogo pugliese ma anche in altre località, ovvero Monopoli, Polignano, Ostuni, Fasano e Conversano.