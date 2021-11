Marvel, Werewolf by Night: Gael Garcia Bernal sarà Licantropus

L'attore, regista e produttore messicano si calerà nei panni del lupo mannaro dei fumetti Marvel in uno speciale che andrà in onda su Disney+ il prossimo Halloween Condividi

Sono appena terminati i festeggiamenti per Halloween e già i Marvel Studios sono già al lavoro per il prossimo con uno speciale terrificante che andrà in onda sul piccolo schermo. La ricerca per un protagonista latino, notizia trapelata già la scorsa estate, si è conclusa con la scelta di Gael Garcia Bernal che interpreterà il lupo mannaro dei fumetti Marvel, il personaggio che in Italia è conosciuto con nome di Licantropus. L'annuncio è stato diffuso in esclusiva dai media americani, nello specifico dal sito The Wrap.



Garcia Bernal: dal cinema d'autore ai Marvel Studios approfondimento Le migliori serie TV da vedere a novembre 2021. FOTO Non ha ancora un nome lo speciale della notte più spaventosa dell'anno 2022 ma c'è già un volto su cui far partire la discussione perché quella di Gael Garcia Bernal, che vestirà i panni del terribile licantropo Marvel, sarà davvero un'interpretazione inedita, certamente inconsueta nel vasto repertorio di ruoli dell'attore messicano. Noto per aver dato vita ad intense prove drammatiche, tra cui spicca la partecipazione a titoli d'autore e di fama planetaria come “I diari della motocicletta”, “Babel” e “La Mala Education” (per citarne alcuni), l'attore classe 1978 ha dato prova di notevole poliedricità, passando dal genere sentimentale al thriller, un lungo curriculum in cui non mancano apparizioni anche in commedie e pellicole horror, tra cui il recente “Old” di M. Night Shyamalan. La sua partecipazione allo speciale legato ad Halloween che sarà trasmesso su Disney+ il prossimo anno e la cui lavorazione, stando alle indiscrezioni, dovrebbe partire ad inizio 2022, vede Garcia Bernal alle prese con la sua prima incursione nell'universo Marvel: a lui sarà affidata la parte di Licantropus, il lupo mannaro dei fumetti “Marvel Spotlight”, protagonista di una testata autonoma, “Werewolf by Night”, che conta quarantatré uscite dal 1972 fino al 1977. Non si hanno ulteriori informazioni sullo show: al momento, sugli altri dettagli del progetto c'è il massimo riserbo.