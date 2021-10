Tiger King 2, trailer della docuserie Netflix in arrivo il 17 novembre

Il pubblico che ha amato il primo ciclo di “Tiger King” ha finalmente qualcosa su cui discutere quando mancano poche settimane al debutto delle nuove puntate della docuserie che si è posizionata tra i titoli più visti dello scorso anno. Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della nuova stagione che sarà diffusa in streaming a partire dal prossimo 17 novembre , visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

I contributi inediti della stagione 2

“Pensavamo che il caos fosse finito. Abbiamo solo scalfito la superficie”, così si presenta al pubblico il nuovo corso di “Tiger King”, di cui il trailer ufficiale anticipa il tono e alcuni contenuti. Joe Exotic, sta per tornare sul piccolo schermo col suo carico di accuse e la sua incredibile storia in cui c'è posto per i personaggi più controversi. Nelle immagini del trailer, circa due minuti e mezzo di montato, c'è solo un assaggio degli imprevedibili sviluppi della vicenda del celebre allevatore di grandi felini che, dal carcere, si difende dalle accuse mosse contro di lui, tra cui quella di aver commissionato l'omicidio dell'animalista Carole Baskin, mai realizzato. “Pensavamo di aver visto tutto”, il trailer rilancia l'interesse per la vicenda che ha appassionato i milioni di spettatori che hanno visto le otto puntate della prima stagione della docuserie gialla, di cui il secondo ciclo di episodi, composto da sette nuove puntate, dovrebbe chiarire dettagli e retroscena. Saranno infatti i nuovi contributi e le interviste inedite ai personaggi coinvolti, il punto di forza di questa nuova stagione che punta a riconfermare “Tiger King” tra i titoli tra i più visti nel catalogo della piattaforma di streaming anche per questo inverno.