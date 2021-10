Addio a Peter Scolari, morto l'attore premiato con l'Emmy per Girls

Aveva 66 anni, una carriera lunga 40 e da due era malato di cancro. Aveva raggiunto il successo grazie alla serie Henry e Kip, in cui aveva recitato al fianco di Tom Hanks. Nel 2016 il premio per il ruolo di Tad Horvath Condividi:

È morto la sera del 22 ottobre Peter Scolari, attore statunitense che da due anni aveva scoperto di essere malato di cancro. A diffondere la notizia è stata la sua manager Ellen Lubin Sanitsky. Scolari, 66 anni, aveva alle spalle una lunga e ottima carriera tra televisione e cinema, con interpretazioni che tra le altre cose gli erano valse un Emmy Award nella categoria Outstanding guest actor in a comedy series conferitogli nel 2016 per il ruolo di Tad Horvath in Girls.

Altre due candidature agli Emmy leggi anche Emmy 2021: dove vedere le serie tv vincitrici in streaming Scolari era stato candidato altre due volte al prestigioso premio, nel 1987 e nel 1989, per miglior attore non protagonista per il ruolo di Michael Harris in Newhart. Anche da malato, Scolari non aveva smesso di recitare, continuando a lavorare nella seconda stagione di Evil, nei panni del vescovo Thomas Marx.