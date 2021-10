Ozark 4, svelata la data di uscita

Ozark, la serie tv in onda su Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, sta per arrivare a conclusione. La quarta e ultima stagione arriverà il prossimo 21 gennaio e sarà divisa in due parti da sette episodi ognuna

Ovviamente, tutti i membri del cast e della troupe sono grati a Netflix per aver concesso a loro e a Ozark la possibilità di concludere degnamente un percorso che ha fruttato ben 14 nomination agli Emmy, con due vittorie nel 2019: migliore regia ( Jason Bateman ) e attrice non protagonista in una serie drammatica ( Julia Garner).

Ozark 4, il cast tra grandi conferme e nuovi arrivi

Ritornano nella quarta stagione di Ozark, ovviamente, i personaggi principali della serie: Jason Bateman (Marty Byrde), Laura Linney (Wendy Byrde), Julia Garner (Ruth Langmore), Sofia Hublitz (Charlotte Byrde), Skylar Gaertner (Jonah Bryde), Charlie Tahan (Wyatt Langmore) e Lisa Emery (Darlene Snell).

Vengono, invece, “promossi” nel cast ufficiale anche i nuovi volti che abbiamo visto nella stagione tre: Felix Solis nei panni di Omar Navarro e Damian Young nel ruolo di Jim Rettelsdorf.

Tornano anche alcuni protagonisti ricorrenti come: Bruno Bichir, CC Castillo e Katrina Lenk.

Tra le new entry troviamo invece: Veronica Falcón e Ali Stroker.

Ozark 4, la trama

Come sapranno gli appassionati di Ozark, la serie riprende le vicende di Marty e della sua famiglia. L’uomo è un consulente finanziario ma ha un secondo lavoro decisamente fuori dagli schemi: riciclare denaro sporco per i cartelli messicani della droga. Quando però si trasferisce con la sua famiglia in un villaggio turistico delle Ozark Mountains nel Missouri, le cose cambieranno e la storia prenderà una piega inaspettata.

La terza stagione si chiude con un finale pazzesco che lascia tutti a bocca aperta ma che porterà ancora più potere a Marty Byrde e alla sua famiglia. La quarta e ultima stagione riprende proprio da qui e ritroveremo i protagonisti che dovranno affrontare le conseguenze di quanto accaduto nei precedenti episodi.

Il degno finale della serie

I produttori hanno sempre voluto dare a Ozark un finale degno della sua grandezza, per questo hanno lavorato duramente per non deludere gli spettatori e riuscire in “solo” 14 episodi a chiudere col botto le vicende della famiglia Byrde.

Come già detto i primi sette episodi della stagione conclusiva arriveranno su Netflix il 21 gennaio del prossimo anno, mentre non c’è ancora una data certa per l’uscita della seconda parte, che potrebbe arrivare sulla piattaforma già a partire dalla metà del 2022.