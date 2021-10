Cowboy Bebop, guarda il teaser della serie tv live action. VIDEO

Netflix ha diffuso nuove spettacolari immagini della serie che andrà in streaming dal 19 novembre. Visibile anche su Sky Q e tramite app con NOW Smart Stick

Netflix ha rilasciato un nuovo teaser ufficiale della serie tv in live action Cowboy Bebop, tratta dall’omonima serie anime fantascientifica di Hajime Yatate del 1998. La serie (GUARDA LE PRIME FOTO), molto attesa dai fan, sarà visibile dal 19 novembre anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick. In attesa dell’arrivo della serie live action, Netflix renderà disponibile sulla sua piattaforma anche la serie anime, visibile a partire dal 21 ottobre (anche in questo caso pure su Sky Q e con NOW Smart Stick).