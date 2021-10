Spider-Man: Tobey Maguire si ritrova dentro Squid Game in un video

La pagina tobeymmemes ha pubblicato un breve filmato in cui l'attore che ha impersonato Peter Parker nella saga diretta da Sam Raimi è impegnato in una serie di giochi visti nello show televisivo coreano. Il risultato è davvero sorprendente

Cosa accadrebbe se lo Spider-Man cinematografico più amato di sempre si ritrovasse dentro la serie tv più vista di tutti i tempi su Netflix? Sì, può sembrare una domanda cervellotica e non essenziale, ma quelli della pagina Instagram tobeymmemes se la devono essere posta se poi hanno realizzato un video in cui il Peter Parker interpretato da Tobey Maguire nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi partecipa ai giochi di Squid Game (visibile anche su Sky Q e tramite app con Now Smart Stick).

View this post on Instagram

Il video è perfetto, tecnicamente e sotto l’aspetto narrativo. Fa ridere sul serio e sembra quasi originale. Ed è incredibile vedere come alcune espressioni e azioni compiute da Maguire nei film di Spider-Man calzino a pennello anche sulle scene di Squid Game. Lo vediamo giocare a “Uno, due, tre, stella”, muoversi dopo che la bambola assassina si gira, riuscire comunque a salvarsi la vita sparandole la ragnatela sull’occhio radar. E poi lo apprezziamo mentre lecca il suo biscotto dalgona per tirarne fuori un perfetto ombrellino.

LA TRAMA DI SQUID GAME

vedi anche

Squid Game, il cast si sfida in un gioco ospite di Jimmy Fallon. VIDEO

In Squid Game, 456 persone che vivono nel più completo stato di indigenza e piene di debiti vengono reclutate per partecipare a uno show in cui si devono sfidare in una serie di giochi per bambini. Quello che all’inizio nessuno sa è che chi arriva in fondo vince 45,6 miliardi di won (33 milioni di euro), ma chi perde muore. La serie ha riscosso un successo straordinario, diventando popolarissima sui social e arrivando nel giro di meno di tre settimane alla posizione numero uno tra le più viste su Netflix.