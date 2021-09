Pitch Perfect diventerà una serie TV con Adame Devine

Non ha ancora un titolo la serie TV sequel della saga di “Pitch Perfect” ma in rete già fioccano i commenti che rivelano l'attesa per il nuovo progetto targato Universal Television. Lo show che svilupperà gli eventi che seguono quanto visto in “Pitch Perfect 3”, uscito nel 2017, avrà come protagonista il personaggio di Bumper Allen che sul grande schermo era stato interpretato da Adam Devine. L'attore tornerebbe dunque nel ruolo in cui ha recitato nei primi due film.

Una serie con Devine/ Bumper Allen

Forti del successo dei tre titoli che appartengono al franchise della Universal Pictures, il progetto televisivo basato su “Pitch Perfect”, ha suscitato entusiasmo fin dal primo annuncio, dato dalla piattaforma di streaming Peacock. Col suo mix di ingredienti perfetti, umorismo, cast brillante e una scrittura armonica tra musical e commedia, il soggetto di “Pitch Perfect” si attesta come un candidato ideale per una trasposizione a puntate sul piccolo schermo. Si tratterà, come anticipato, di una serie reboot, che andrà ad esplorare, ampliandolo, l'universo dei personaggi tratti dal libro di Mickey Rapkin. Nel cast è stata confermata la presenza di Adam Devine, che ha recitato nei primi due film, usciti rispettivamente nel 2012 e nel 2015. Devine, che non compariva nel terzo capitolo al cinema della saga, ritroverà il personaggio di Bumper Allen, nel frattempo trasferitosi in Germania per rilanciare la sua carriera dove ha fatto fortuna con una delle sue canzoni.

Allen era stato introdotto nel primo film come membro dei The Treblemakers, il gruppo rivale delle Barden Bellas, vedremo ora come gli sceneggiatori daranno seguito suo personaggio. Sul copione, che è al momento in fase di scrittura, c'è Megan Amram sceneggiatrice e produttrice di diversi show tra cui “The Good Place”.