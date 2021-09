Ridatemi mia moglie, la miniserie Sky Original con Fabio De Luigi

La commedia romantica in due parti prodotta da Sky con Colorado Film, andrà in onda su Sky Serie e in streaming su NOW. Con Fabio De Luigi, per la regia di Alessandro Genovesi, vede nel cast: Anita Caprioli, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Alessandro Betti e Diana Del Bufalo

Cresce l'attesa per RIDATEMI MIA MOGLIE, la miniserie in due episodi prodotta da Sky e Colorado Film in onda su Sky Serie e in streaming su NOW il 13 e il 20 settembre. Protagonista è Fabio De Luigi (qui il video di presentazione), amatissimo interprete di numerosi ruoli per il cinema e altrettanti successi al box office, molti dei quali diretti da Alessandro Genovesi (Dieci giorni senza mamma, Ma che bella sorpresa, La peggior settimana della mia vita), regista e sceneggiatore (insieme a Giovanni Bognetti) anche di questa commedia romantica adattamento della sitcom I Want My Wife Back, co-prodotta da Mainstreet Pictures e Busby Productions nel Regno Unito e distribuita a livello internazionale da BBC Studios.

Con De Luigi un cast d'eccezione

Nel cast spiccano i nomi di alcuni fra i volti più amati della commedia e della TV italiana: Anita Caprioli (I predatori, Santa Maradona, Corpo Celeste) interpreta Chiara, la moglie di Giovanni, Diego Abatantuono (Dieci giorni con Babbo Natale, Puoi baciare lo sposo, Mediterraneo) e Carla Signoris (Ma cosa ci dice il cervello, Mister Felicità, Maschi contro femmine) sono i suoi genitori: Renato, legatissimo al genero Giovanni, per il quale nutre quasi una vera “ossessione”, e Rossana, una donna dolce, spiritosa e a volte cinica, che sopporta con grazia e senso pratico i subbugli emotivi del marito. Alessandro Betti (Zelig, Buona la prima, Love Bugs 2) veste, invece, i panni di Antonio, amico fraterno e capo ufficio di Giovanni, fedifrago e bugiardo, che usa spesso Giovanni come scusa per le sue “scappatelle”. Nel cast anche Diana Del Bufalo (7 ore per farti innamorare, 10 giorni senza mamma, Che Dio ci aiuti) che interpreta Lucia, la sorella minore di Chiara. Pasticciera, Lucia è una ragazza simpatica e insicura.