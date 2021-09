Lupin III Parte 6, il trailer della nuova stagione

Lupin III e la sua banda approdano in Inghilterra, dove dovranno confrontarsi con un’organizzazione segreta e il più grande investigatore al mondo Condividi:

È stato condiviso il secondo trailer della nuova serie dedicata al celebre ladro gentiluomo “Lupin III Parte 6”. I nuovi episodi faranno il proprio debutto in Giappone il 9 ottobre. I fan non vedono l’ora di poter apprezzare nuovamente le avventure del protagonista e della sua banda. Manca poco alla messa in onda della serie, che vede Eiji Suganuma come regista presso lo studio TMS Entertainment. Lo sceneggiatore principale è Takahiro Okura (“Detective Conan: Crimson Love Letter”). Per quanto riguarda l’opening, ancora al lavoro Yuji Ohno.

@TMS Studio

Lupin III Parte 6, la trama approfondimento Lupin III, le migliori versioni tra serie tv e film Questa nuova incredibile avventura di Lupin, Jigen, Goemon, Fujiko e Zenigata sarà ambientata in Inghilterra. Una stagione composta da differenti archi narrativi. Si vedrà il ladro gentiluomo tentare di rubare un tesoro appartenente a una misteriosa e pericolosa organizzazione, The Raven. Una missione che, di fatto, lo vedrà sfidare il governo britannico. In segreto, dietro le quinte, sono propri i membri di questo gruppo segreto a guidare il Paese. Non dovrà però soltanto guardarsi le spalle da The Raven ma, al tempo stesso, da un abilissimo detective. Trattandosi del Regno Unito, non poteva che essere Sherlock Holmes. Questi è alla ricerca del responsabile dell’omicidio di Watson, suo fraterno amico e collega. Tutte le prove raccolte paiono condurre proprio a Lupin, che avrà l’arduo compito di dimostrare la propria innocenza.