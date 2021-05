Lupin III - parte 6 il teaser trailer della nuova serie

Occorrerà attendere ancora svariati mesi per l’arrivo della nuova serie animata, con un Lupin in giacca verde per festeggiare i suoi 50 anni

Mancano ancora molti mesi all’arrivo della nuova serie animata di Lupin III, ma ai fan sono già state fornite le prime anticipazioni. Un leak ha svelato il poster che annuncia la sesta serie animata, realizzata per i 50 anni del personaggio (in versione animata) di Monkey Punch .

Lupin III – Parte 6, le anticipazioni

Non mancano informazioni preziose nel filmato distribuito via social. L’ambientazione sarà di certo molto intrigante, dal momento che le nuove avventure del ladro gentiluomo avranno luogo a Londra.

Dietro le quinte lavoreranno Eiji Suganuma, al quale è stato affidata la direzione del progetto, mentre la produzione sarà di TMS Entertainment. Come i fan ben sanno, nel corso degli anni si sono alternate svariate colorazioni delle giacche di Lupin, indici anche di un determinato tipo di approccio alla narrazione.

In questo caso si assiste a un ritorno al verde, com’è chiaro dal teaser trailer. La casa di produzione ha diffuso questo messaggio per annunciare lo show: “Nel 2021 si celebra il cinquantesimo anniversario della serie animata e Lupin rientra in azione. La nuova serie sarà dedicata al tema del mistero. Il ladro e la sua gang saranno trasportati in epoca moderna. Quale sarà il loro prossimo obiettivo?”.

L’ultima serie risale al 2018, dal titolo Lupin III – Parte 5: Ritorno alle Origini. Ben 24 episodi che in Italia hanno esordito nel 2019. I fan non vedono l’ora di poter riabbracciare i propri beniamini, con Jigen, Goemon e Fujiko a completare la banda, con Zenigata, come sempre, alle loro calcagna.