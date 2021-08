Sex and the City, Nina Katz entra nel cast del revival della serie tv?

Non ci sono notizie ufficiali relative a un eventuale arrivo sul set di Nadia Dajani, che nella serie originale interpretava la donna odiata dalla protagonista (colei con cui il suo ex, Aidan, si fidanza dopo di lei). L'attrice ha partecipato anche allo spin-off di SATC, ossia "The Carrie's Diaries". La serie prequel focalizzata sull’adolescenza di una Bradshaw liceale l'aveva accolta nel cast quindi i fan adesso si aspettano di vederla anche in "And Just Like That..." Ci sarà?

Nina Katz, l'eterna rivale di Carrie Bradshaw, sarà presente nel revival di Sex and the City? Per ora nessuno può dirlo perché non sono state diffuse notizie ufficiali relative a un eventuale arrivo di Nadia Dajani sul set di And Just Like That...



Tuttavia molti fan gridano già al ritorno, sperando di rivedere la loro beniamina alle prese con la tanto odiata Nina.

Di indizi relativi alla sua salita a bordo però non ce ne sono, se non la sua presenza fissa nella quinta stagione della serie originale e pure la partecipazione allo spin-off di SATC, la serie prequel intitolata The Carrie's Diaries che si concentra sull’adolescenza di una Carrie Bradshaw liceale.



Il folto stuolo di appassionati delle amiche newyorkesi più cool della storia del piccolo (e del grande) schermo si aspettano quindi di vedere Nadia Dajani anche nel revival. Perché dovrebbe mancare? Si chiedono.

In effetti il suo personaggio, quello di Nina, alimenta molte passioni a livello diegetico: Carrie non la può sopportare, si tratta di una donna foriera di gelosia (e sappiamo bene che la gelosia è uno degli ingredienti fondamentali per una ricetta di entertainment davvero succulenta...)

Quindi le basi per rivedere in azione l'acerrima nemica della protagonista ci sarebbero tutte. Inoltre per il pubblico di Sex and the City risulterebbe molto interessante vedere come la nuova Carrie - oramai cinquantenne e forse più saggia e meno umorale - gestisce le vecchie gelosie e l'astio di un tempo.



Ricordiamo poi che la mission annunciata di questo revival è quella di “scuotere il pubblico fin dall’inizio per fargli capire che questo è uno spettacolo dal ritmo diverso dal precedente, dove tutto può succedere e chiunque può andare via… proprio come nella vita reale”. Queste le parole della produzione stessa di And Just Like That..., quindi c'è da fidarsi.