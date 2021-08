Wednesday, Eva Green sarà Morticia nella serie di Tim Burton?

La notizia del coinvolgimento nel cast dell'attrice dagli occhi magnetici è apparsa online ma al momento non c'è alcuna conferma su chi sarà l'interprete dell'iconico personaggio Condividi:

La rete già pullula di commenti ma in questo caso si tratta, piuttosto, di messaggi di speranza. I fan sono in trepidazione da quando è comparsa online la notizia di una possibile partecipazione di Eva Green al nuovo progetto “ Wednesday” che Tim Burton sta realizzando per Netflix. Non ci sono però conferme in merito ad un accordo della produzione con la bella attrice francese, al momento possiamo parlare solo di rumors.



Eva Green, una scelta naturale approfondimento I migliori film di Tim Burton Ci sono novità che scottano, secondo il sito giantfreakinrobot.com, a proposito di “Wednesday”, prima regia televisiva di Tim Burton. La produzione al momento è al lavoro per definire dettagli non da poco, come i componenti del cast principale sul quale c'è assoluto riserbo. Evidentemente non c'è nessun nome confermato ad oggi, a parte quello della giovane protagonista, Mercoledì Addams, appunto, che avrà il volto della diciannovenne Jenna Ortega.

Stando a quanto si legge online, alcune fonti interne molto affidabili avrebbero rivelato che per il ruolo di Morticia la produzione sarebbe in trattativa con l'attrice Eva Green. Gli utenti e gli addetti ai lavori avevano già discusso dell'ipotesi che la Green entrasse a far parte del progetto, indicando l'attrice francese come una candidata perfetta per l'iconico personaggio sia per caratteristiche fisiche che per attitudine alla parte. Eva Green, celebre per aver interpretato molte dark ladies sul grande schermo, avrebbe l'età giusta per essere la mamma dell'adolescente protagonista dello spin-off che, ricordiamo, si focalizzerà sul racconto della vita di Mercoledì, ormai universitaria, chiamata a risolvere una scia di omicidi mentre frequenta la Nevermore Academy.