The Prince, la serie animata con protagonista il principe George

È stato diffuso sui canali ufficiali di HBO Max il trailer della serie animata sulla famiglia reale inglese in cui il fulcro e il protagonista assoluto è il famoso principino, il primogenito di William e Kate. Uno show irriverente e divertentissimo che mostra degli inediti Reali inglesi raccontati da un tanto saccente e tirannico quanto irresistibile George. È disponibile da ieri sulla piattaforma streaming HBO Max mentre per ora nel nostro Paese il progetto non ha ancora una distribuzione

È uscito il trailer di The Prince, la serie animata approdata ieri su HBO Max che racconta i Windsor in una maniera inedita: super irriverente e con un punto di vista alternativo, quello più basso rispetto a un adulto... Stiamo parlando del principe messo a titolo, il mitico George. Il primogenito di William e Kate è il fulcro attorno cui ruota tutto lo show, protagonista assoluto di una serie che è un successo preannunciato.



Il cast vocale originale vedrà ugole stellari, come quella di Orlando Bloom e Sophie Turner.



The Prince è uscita ieri sulla piattaforma streaming del canale HBO, mentre per adesso il progetto non ha ancora una distribuzione italiana.



La serie è composta da 12 episodi che con irriverenza, ironia e comicità raccontano la Royal Family vista dagli occhi dell'erede al trono d'Inghilterra. Occhi tutt'altro che innocenti: nella versione animata di questo show non aspettatevi un protagonista ottenne ma semmai un adulto fatto e finito, un tiranno divertentissimo che si annida nel corpicino del principe di 8 anni!



Potete vedere il trailer della serie animata The Prince nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Tanta ironia e comicità

approfondimento William e Kate, primo red carpet con i tre figli Come ben illustra il trailer, The Prince è un ritratto ironico, irriverente e scanzonato della famiglia reale più chiacchierata del globo. Ne vengono dipinti vizi e difetti, con un filo conduttore senza precedenti: la derisione dell'alter ego animato del Principe George.



Un'avventura tutta da ridere in cui il George cartoon ci accompagnerà mano per mano lungo i corridoi di Buckingham Palace. Mostrandoci William che si fa servire come un re (benché non lo sia ancora, vorrà concedere il trono un po' a suo padre, poverino!); Carlo che non vede l'ora di mettere le mani sullo scettro (e questa attesa snervante lo fa piagnucolare di continuo); e ovviamente lei, la Regina indiscussa dello show (dopo George): la mitica Elisabetta II, la bisnonna del principino che si tiene stretta lo scettro da regina come una sua coetanea "comune mortale" potrebbe fare con la borsetta sull'autobus...



Una satira ultra aggiornata

approfondimento Royals 2, Harry e Meghan Markle: ripercorri la loro storia d'amore Una satira animata sullo stile di vita dei Windsor è ciò che moltissimi di noi attendevano. The Prince offre una visione aggiornatissima della famiglia reale, mostrandoci ad esempio Harry e Meghan in California dopo aver intrapreso la loro nuova vita lontana dalle responsabilità di palazzo. Tuttavia lo show mostra come il principe sia ancora indissolubilmente legato agli agi a cui il sangue blu l'ha abituato nel Vecchio Continente...