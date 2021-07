Il nuovo video di Stefano Baglio è un esilarante crossover tra “Loki” e “Boris”. Risultato eccellente, così come avvenuto con “WandaVision” Condividi:

I crossover tra le grandi produzioni americane e quelle italiane sono ormai un must della produzione video di Stefano Baglio, divenuto celebre sul web grazie a video come “Paolo Bonolis commenta Game of Thrones” e altri del genere, coinvolgendo spesso il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, ma non solo. L’MCU è un terreno fertile per le sue ironiche produzioni, dai film alle serie TV. Dopo “WandaVision”, ha deciso di proporre una versione di “Loki” diretta da René Ferretti, immaginario regista interpretato da Francesco Pannofino in “Boris”. Il risultato è esilarante.

Nel video si vede Loki, ovvero Tom Hiddleston, subito dopo aver toccato il Tesseract ed essere svanito nel nulla. Si tratta del primo episodio, che lo vede catapultato in un deserto, prima dell'arrivo della TVA. Da qui in poi, è bene sottolinearlo, il rischio Spoiler è altissimo. C'è però qualcosa di diverso rispetto a quanto visto nello show su Disney+, visibile anche su Sky Q e NOW. La voce è quella di Stanis La Rochelle, interpretato in "Boris" da Pietro Sermonti, che tiene un monologo alquanto intenso nell'episodio "La mia Africa". Questo è però soltanto l'inizio. Si va così dal bacio con Sylvie, che diventa Karin, si passa a quell'incapace di Kang che guarda in macchina.

La sacra linea temporale si trasforma nella sacra linea comica, che manda su tutte le furie il povero René. Non potevano però mancare i celebri sceneggiatori di "Boris", che anche stavolta hanno saccheggiato un'altra produzione. Ecco il colpo di genio. Baglio mostra alcune similitudini con "Star Wars: The Last Jedi". Un lavoro eccellente, destinato a diventare virali come tanti altri della sua produzione, in attesa magari che "Boris" faccia il proprio ritorno sul piccolo schermo, offrendo nuovo materiale comico.