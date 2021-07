Blade Runner: Black Lotus, il trailer della serie animata

Finalmente disponibili per gli appassionati le immagini in anteprima della nuova serie animata con protagonista la replicante Elle, doppiata dall'attrice britannica Jessica Henwick Condividi:

Ancora una volta il futuro, misterioso e pieno di minacce, sarà l'ambientazione di un nuovo prodotto seriale che non potrà non coinvolgere gli appassionati di fantascienza ma, soprattutto, quelli particolarmente legati all'universo di culto del franchise “Blade Runner”. In rete è disponibile il trailer del nuovo titolo “Blade Runner: Black Lotus”, serie animata in tredici episodi che conta nel cast vocale la partecipazione di attori come Brian Cox e Jessica Henwick, quest'ultima impegnata nel doppiaggio della protagonista, la replicante Elle.





Le immagini in anteprima vengono dal Comic-Con @Home, mega evento per appassionati di intrattenimento di genere ogni anno in scena a San Diego ed, anche per questa stagione, a causa della pandemia, organizzato con appuntamenti e panel virtuali. Tra le anticipazioni uno spazio è stato dedicato a “Blade Runner: Black Lotus”, nuovo prodotto anime seriale ideato da Watanabe e Aramaki ispirato all'universo di “Blade Runner”. Al centro di questa nuova avventura, che si articola in tredici episodi, Elle, una replicante dotata di caratteristiche di combattimento speciali.

La storia: tra i due film realizzati per il cinema approfondimento Blade Runner: Black Lotus, il cast della serie animata Le vicende sono ambientate a Los Angeles, nel futuro, più specificamente, nel 2032, ovvero dieci anni dopo gli eventi del corto d'animazione “Blade Runner: Black Out 2022” - anche quest'ultimo realizzato dal duo composto da Shinichirô Watanabe e Shinji Aramaki. Dal punto di vista del racconto, la nuova serie animata descrive gli avvenimenti che vengono dopo quelli della pellicola icona di Ridley Scott del 1982, dunque si colloca come un prequel del lungometraggio “Blade Runner 2049” di Denis Villeneuve uscito nel 2017 con Ryan Gosling nuovo personaggio coinvolto nella storia insieme al veterano Harrison Ford.

Le immagini del trailer rivelano la riconoscibilissima atmosfera affascinante del romanzo di Dick e del film di Scott, qui realizzata in computer grafica: in questo senso, il prodotto non deluderà il pubblico. Se i film precedenti si svolgevano assumendo il punto di vista dei Blade Runners, in questo caso, seguiamo la prospettiva di una replicante. Protagonisti delle tredici puntate animate, i personaggi già apparsi nella saga, scelta che fa leva sullo zoccolo duro dei fan della storia futuristica che abbracciano più generazioni.