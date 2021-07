Moonhaven, Emma McDonald nel cast della serie

Emma McDonald, attrice vista in “The Picture of Dorian Gray”, recente adattamento per il teatro del classico della letteratura inglese, e nel mistery horror “Landfall (1734-1987-2018)”, sarà Bella Sway nella serie di fantascienza di stampo drammatico “Moonhaven”.

Show attualmente in produzione, realizzato da Peter Ocko e Deb Spera per l'emittente via cavo AMC. Il prodotto, composto da sei puntate che dovrebbero essere pronte per la messa in onda il prossimo anno, si annuncia come un'opera da tenere d'occhio per la tematica accattivante e fortemente contemporanea del salvataggio del pianeta Terra, minacciato nella sua sopravvivenza in un futuro lontano ma immaginabile.

Ultima chiamata per salvare la Terra

Gli sceneggiatori di “Moonhaven”, tra cui figura Peter Ocko, anche showrunner e produttore esecutivo del progetto, sono entusiasti dell'inedito viaggio sulla Luna che stanno costruendo per gli spettatori, invitati per il prossimo anno a vivere una nuova avventura, distopica e ricca di suspense.

“Moonhaven” si annuncia come un prodotto spettacolare e, allo stesso tempo, interessante da un punto di vista etico e concettuale. Il tema della sopravvivenza della Terra, l'unico pianeta che possiamo chiamare casa, è uno dei filoni più battuti dei prodotti fiction americani che scelgono sempre più spesso il futuro per ambientare trame dai contorni thriller. “Moonhaven” è ambientato tra cento anni e il posto che dà il titolo alla serie è una colonia utopica ambientata in un Giardino dell’Eden di 500 miglia quadrate situato, appunto, sulla Luna. Bella Sway (l'attrice Emma McDonald) è una contrabbandiera accusata di un crimine, per questo lasciata su Moonhaven. Lì si allea con un detective, Paul Sarno (l'attore Dominic Monaghan) col quale tenterà di sventare le forze che vogliono distruggere le ultime speranze della Terra; naturalmente, mentre combatteranno per la causa terrestre, saranno impegnati a mettere in salvo la loro stessa vita.

Anche Dominic Monaghan nel cast

“Moonhaven” è stato concepito come un prodotto seriale chiamato ad emozionare il pubblico, emotivamente coinvolto dalle conseguenze di un'epoca in cui la distruzione della Madre Terra non è un'ipotesi troppo remota. Oltre che su un'ambientazione accattivante e una trama seducente, “Moonhaven” può contare anche su un cast che si va componendo proprio nelle ultime settimane. A inizio luglio era stata annunciata, infatti, la presenza nella produzione di Dominic Monaghan, attore britannico già star di “Lost” e numerose altre serie, nonché di titoli di grande fama tra cui “X-Men le origini: Wolverine” e “Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello”.