Grease, Paramount+ svilupperà la serie prequel del musical cult

Paramount+ svilupperà uno show televisivo in dieci episodi ambientato quattro anni prima rispetto al mitico film, quello che ha consacrato John Travolta e Olivia Newton-John a icone immortali. Il titolo sarà "Grease: Rise of the Pink Ladies" e al centro della trama troveremo i mitici personaggi femminili della pellicola, ossia Rizzo, Frenchy, Marty e Jan

A quasi mezzo secolo dall'uscita del film musical di culto Grease, arriva la notizia che finalmente vedremo una serie televisiva a tema.

Si intitolerà "Grease: Rise of the Pink Ladies" e sarà uno show prequel che ambienterà la storia quattro anni prima rispetto alla trama della pellicola, mettendo al centro alcune delle protagoniste femminili, ossia Rizzo, Frenchy, Marty e Jan. Quindi uno spin-off e un salto indietro di quasi un quinquennio, prima che Danny Zuko e Sandy Dumbrowski si incontrino e si dia il via (e il ciak) all'amore, alla brillantina nonché alle danze. Ovviamente anche questa serie sarà di genere musical: sarebbe stato davvero blasfemo fare diversamente!



A sviluppare il progetto saranno i Paramount Television Studios per Paramount+, il servizio di video in streaming.