Globo d'Oro, Speravo de morì prima nominata nella categoria Serie TV

Come riportato sul sito ufficiale dell’evento, Claudio Lavanga e Alina Trabattoni , Direttori Artistici del Premio, hanno dichiarato: “Sarà un’edizione affascinante, costellata da talenti importanti e numerose opere di valore. Le scelte sono state rese ancora più difficili proprio a causa della quantità e qualità dei film in concorso. Trattasi di tante opere uniche che, come giornalisti di testate estere, miriamo a far conoscere ad altri paesi ed altri mercati, valorizzando questo settore così prezioso della cultura e storia italiana ”.

I due Direttori Artistici hanno poi aggiunto: "I film, i documentari, i corti e le serie TV sono stati uno strumento fondamentale per evadere durante il lockdown, sia per il grande pubblico, che per noi della stampa estera, che raccontiamo la pandemia da più di un anno. Sono stati un’ancora di salvezza in un mare di incertezze, una finestra verso mondi possibili, in un momento in cui il nostro sembrava invivibile. Dopo un anno di pausa forzata, a settembre la cerimonia di premiazione sarà un’occasione per celebrare sia il grande cinema italiano, sia quello che speriamo sia il ritorno alla normalità”.