'Speravo de morì prima', alla scoperta della sceneggiatura

'Speravo de morì prima', la serie tv Sky Original su Francesco Totti, è in onda su Sky Atlantic il venerdì sera alle 21.15 (disponibile anche on demand e in streaming su NOW)

Venerdì 19 marzo ha debuttato su Sky 'Speravo de morì prima', la serie tv sull'ultimo anno e mezzo di carriera di Francesco Totti diretta da Luca Ribuoli e con Pietro Castellitto nei panni dell'ex capitano della Roma (qui la recensione dei primi due episodi). Il prossimo appuntamento è per il 26 marzo, alle 21.15 su Sky Atlantic (anche on demand e in streaming su NOW), ma intanto andiamo a scoprire qualcosa di più sulla sceneggiatura.

Speravo de morì prima, il processo di scrittura approfondimento 'Speravo de morì prima': Pietro Castellitto VS Greta Scarano. VIDEO Dietro la sceneggiatura di Speravo de morì prima troviamo tre autori, Stefano Bises (Gomorra, Il Miracolo, The New Pope), Michele Astori (Come mio padre, La mafia uccide solo d'estate) e Maurizio Careddu (Mare fuori, Rocco Schiavone). Per prima cosa, Bises dice di aver letto il libro da cui a serie è tratta, cioè l'autobiografia “Un capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò. A spingerlo ad accettare questa sfida, però, è stato un pensiero preciso: l'idea di conoscere personalmente Er Pupone!