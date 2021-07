Corto Maltese, annunciata una serie TV

Al momento non sono stati diffusi molti altri dettagli in merito alla serie TV su Corto Maltese. Si sa che il live action sarà curato da Red Production, uno studio inglese appartenente a Studiocanal. La sceneggiatura della serie tv sarà invece affidata all’australiano Andrew Knight . Non è la prima volta che il celebre personaggio del fumetto di Hugo Pratt viene considerato per un adattamento. Nel 2019 il regista Christophe Gans ci provò ma il progetto fu annullato per motivi legali. All’epoca per il ruolo di Corto Martese fu considerato l'attore britannico Tom Hughes . Era anche stato fatto il nome di Milla Jovovich nel cast ma il progetto non è mai entrato in produzione.

Corto Maltese, in arrivo “Oceano nero”

Intanto a fine giugno è stato annunciato l’arrivo in Italia, a settembre, di “Oceano nero”, la nuova avventura di Corto Maltese scritta da Martin Quenehen e disegnata da Bastien Vivès. Non si tratterà di un fumetto legato al filone di storie realizzate dalla coppia spagnola Juan Díaz Canales e Rubén Pellejero, ma un prequel indipendente. In Italia il libro sarà pubblicato da Cong, la società che detiene i diritti di tutta l’opera artistica di Hugo Pratt. “Con questa nuova interpretazione di Corto Maltese, Cong diventerà anche editore per l’Italia con titoli saltuari e a complemento dei libri che continueranno ad essere editati da Rizzoli Lizard che gestisce il catalogo completo di Hugo Pratt” ha detto Patrizia Zanotti, managing director della società. “Oceano Nero si distacca completamente dalla serie di Canales e Pellejero che integra e continua le avventure di Corto Maltese e il cui quarto titolo è previsto per la primavera prossima. In Oceano Nero Corto esce dalla biografia tracciata da Pratt. Un secondo titolo è già in lavorazione ci sarà quindi un’altra sorpresa in uscita prima di Natale”.

Corto Maltese, di cosa parla

La serie comprende 32 storie di varia lunghezza, pubblicate, senza una periodicità fissa, nel corso degli anni da diversi editori, in Italia e in Francia. Per quanto riguarda la storia, Corto Maltese è un marinaio che abbandona la vita legale per dedicarsi alla pirateria, intorno al 1910. Con amicizie in tutto il mondo, nel mondo criminale come in quello legale, Corto attraversa la storia del primo quarto del ventesimo secolo con distacco, ironia e profonda umanità, schierandosi immancabilmente con i più deboli eppure mantenendo insospettabili amicizie con spietati criminali.