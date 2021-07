Succession, il teaser della terza stagione su Sky e NOW in autunno

Fra spietate lotte per il potere e faide familiari non meno cruente, tornano con nuovi intrighi e colpi di scena le vicende dei Roy, la numerosa e a dir poco problematica famiglia a capo di uno dei più grandi gruppi mediatici al mondo protagonista di SUCCESSION, la cui terza attesissima stagione arriverà in autunno su Sky e in streaming su NOW come annunciato dal trailer appena rilasciato.