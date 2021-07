Come vendere droga online 3, il trailer della terza stagione

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Come vendere droga online 3, la seguitissima serie tedesca che mixa una spiccata comicità a una trama molto avvincente. Il progetto prende ispirazione da fatti realmente accaduti a Lipsia, in Germania, nel 2005, dove Maximilian, un giovane tedesco, è stato condannato a una pena di 5 anni di detenzione per spaccio di stupefacenti.

La terza stagione della serie sarà disponibile su Netflix a partire da martedì 27 luglio, visibile anche su Sky Q e NOW . Confermato il cast che ha fatto parte delle due stagioni precedenti: Maximilian Mundt sarà ancora una volta Moritz Zimmermann e Lena Klenke vestirà i panni di Lisa Novak. Danilo Kamperidis presterà il volto a Lenny Sander, ovvero l’amico del cuore di Zimmermann. Del team faranno parte anche Damian Hardung (Dan Riffert), Lena Urzendowsky (Kira), Leonie Wesselow (Fritzi), Luna Schaller (Gerda), Roland Riebeling (Jens Zimmermann) e Florentin Will (Hauptkommissar Benedikt).

Come vendere droga online narra le vicende di un liceale, Moritz Zimmermann (interpretato da Maximilian Mundt), che vuole riconquistare l’amore della sua ex ragazza, Lisa Novak (Lena Klenke), spacciando droga sul web. Ma i problemi per Moritz sono appena cominciati: la piccola attività illegale del giovane va fuori controllo, portandolo ad affrontare delle conseguenze molto pesanti: “È che a volte si deve fare qualcosa di brutto, per ottenere qualcosa di buono”.

Come vendere droga online, la trama della terza stagione

All’inizio della terza stagione Moritz cerca di rimanere al vertice della MyDrugs. Il suo ruolo da amministratore delegato è, infatti, a rischio. Ma, quando le condizioni di salute di Lenny peggiorano improvvisamente, il gruppo mette da parte le divergenze per riuscire a raccogliere i fondi per le sue cure. I due, seguiti da Dan, si riuniscono per portare a termine un ultimo, insidioso, incarico. Nel frattempo nuovi pericoli incombono.

Come vendere droga online, la sinossi ufficiale

Se non avete ancora visto le prime due stagioni, potete recuperare il tempo perduto in attesa della terza parte, che si preannuncia davvero esplosiva.

Tutto ha avuto inizio da un tentativo maldestro di riconquista:

Come fare per riconquistare l’amore della propria ragazza? Per Moritz, giovane liceale, la risposta è una sola: vendere droga online. Supportato dal suo migliore amico, Lenny, inizia un profittevole traffico di stupefacenti sul web ma, molto presto, i due si scontreranno con problemi che non avevano calcolato: soddisfare la domanda sempre crescente, verificare la qualità del prodotto e, la cosa più importante, ovvero non farsi scoprire.

Questa serie tedesca è una storia contemporanea che si basa sull’amore infranto, sui rapporti di amicizia conflittuali e sulle difficoltà di crescere e diventare grandi.