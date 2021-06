Unknown - Senza identità, il film con Liam Neeson diventa una serie TV

Il regista della pellicola “Unknown - Senza Identità”, Jaume Collet-Serra, uscita in Italia nel 2011, nella serie tv avrà il ruolo di executive producer e dirigerà alcune delle puntate previste. Il protagonista non sarà Martin Harris (Liam Neeson), ma un nuovo personaggio di cui non si conoscono ancora i dettagli.

La rete televisiva statunitense TNT ha annunciato la lavorazione di una nuova serie tv, dal titolo “Unknown”, ispirata all’omonimo film che vede l’attore Liam Neeson (Schindler’s List, I Miserabili, Gangs of New York) come protagonista principale.

Unknown - Senza Identità, la trama del film

Il film, diretto dal regista Jaume Collet-Serra, si basa sul libro “Fuori di me”, di Didier Van Cauwelaert. La distribuzione, negli USA e in Canada, era stata affidata alla Warner Bros, così come era accaduto per l’Italia. In Gran Bretagna, invece, Unknown - Senza Identità, era stato distribuito dalla Optimum Releasing.

Il protagonista è il dottor Martin Harris (Liam Neeson), che si trova a Berlino insieme alla moglie Liz per intervenire a un congresso sulle biotecnologie. Accorgendosi di aver dimenticato la sua valigetta in aeroporto, il Dr Harris prende un taxi per tornare indietro e recuperarla ma, nel tragitto, è vittima di un grave incidente. Al suo risveglio, dopo 4 giorni di coma in ospedale, l’uomo non ricorda più nulla e scopre che qualcuno gli ha sottratto l’identità. Persino la moglie, in compagnia di un altro uomo, fa finta di non conoscerlo.

In sostanza, il concept del film thriller può essere facilmente utilizzato per una serie tv, che seguirà le vicende del dottor Martin Harris ma con l’utilizzo di un nuovo personaggio. Gli attori non sono stati ancora ufficializzati.