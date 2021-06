Tenebre e Ossa 2, rinnovo ufficiale: video annuncio del cast

Nessuno aveva dubbi in merito ma ora è ufficiale, “Tenebre e Ossa” è stata rinnovata per una seconda stagione. La serie TV farà ritorno con otto episodi della durata di un’ora, nuovamente curata da Eric Heisserer e Shawn Levy.

Netflix ha sottolineato come la serie, visibile anche su Sky Q e NOW, sia stata selezionata da più di 55 milioni di account nei primi 28 giorni, finendo nella top 10 di 93 Paesi e al primo posto in ben 79. Un successo di caratura globale, tanto su carta quanto in video. Ecco le parole di Leigh Bardugo su ciò che arriverà in seguito: “Scrivo del Grishaverse da quasi 10 anni. Sono quindi entusiasta all’idea di proseguire quest’avventura. Ci sono ancora tanti luoghi da esplorare. Non vedo l’ora di presentare al pubblico ancora più santi, soldati, teppisti, principi e corsari. Sarà davvero magico vedere ampliarsi il nostro talentuoso cast”.