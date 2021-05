"Monterossi" , al via le riprese della serie con Fabrizio Bentivoglio

Sono in corso le riprese di MONTEROSSI la nuova serie di Roan Johnson prodotta da Palomar che debutterà su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q) nel 2022 con protagonista Fabrizio Bentivoglio nei panni dell'autore televisivo Carlo Monterossi alle prese con vicende criminali dense di ironia e suspense

Le riprese si svolgono a Milano e Roma per un totale di 13 settimane.

Dopo il successo de I Delitti del BarLume, la serie tratta dai romanzi di Marco Malvaldi arrivata all'ottava stagione e diventata così la più longeva serie in onda su Sky, Roan Johnson ritorna alla regia di una nuova serie, firmandone anche la sceneggiatura insieme a Davide Lantieri e Alessandro Robecchi, autore dei romanzi di Monterossi.

MONTEROSSI, DAl LIBRI ALLA SERIE tV

I Delitti del Barlume, la parola al regista Roan Johnson



Le avventure di Carlo Monterossi prendono il via da vicende dense di ironia e suspense, tra una goffa malavita poco organizzata, investigatori improvvisati e autori di successo di una televisione trash.



Nelle prime due storie Carlo Monterossi si troverà a confrontarsi con una coppia di killer colti e professionali, due zingari in cerca di vendetta, una giovane segugia col cuore in frantumi, collezionisti e contrabbandieri di souvenir nazifascisti, qualche morto di troppo e incredibili scambi di persona, un “morto” che viene a riprendersi un tesoro, una donna che sembra vissuta più volte e un passato misterioso e crudele che ritorna e lascia indecifrabili indizi sulla pista.