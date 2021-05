Geeked Week, cosa aspettarsi dall'evento online Netflix

Il pubblico è ormai abituato a una produzione costante di serie TV e film. Si è sempre in attesa di nuove stagioni e date d’uscita al cinema, così come di anticipazioni, foto esclusive e spoiler. Molti dei titoli più attesi riguardano il catalogo di Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW , che ha annunciato la sua prima Geeked Week .

Si tratta di un evento digitale in programma dal 7 all’11 giugno 2021, che promette ai fan una vera e propria pioggia di notizie esclusive. In questo breve arco di tempo si raccoglieranno trailer, foto, interviste e anticipazioni di attesissimi titoli, tra film e serie TV.

Geeked Week, cosa aspettarsi

Al momento non sono state diffuse particolari informazioni in merito alla Geeked Week. La locandina ufficiale dell’evento regala però ai fan alcuni dei titoli al centro dell’evento:

Masters of the Universe: Revelation

Lucifer

The Umbrella Academy

The Witcher

The Sandman

The Cuphead Show

Resident Evil

Sweet Tooth

Cowboy Bebop

Ecco, in breve, quanto si legge nel comunicato ufficiale: “Negli anni, Netflix ha avuto la fortuna di attirare grandi schiere di fan verso serie e film come Stranger Things, Castlevania, The Old Guard e non solo. Questi appassionati non si limitano a fare GIF, comprare gadget o teorizzare sui colpi di scena che li aspettano, ma condividono il loro entusiasmo entrando in contatto con le persone di tutto il mondo che amano gli stessi personaggi e le stesse storie”.

L’obiettivo di Geeked Week sarebbe dunque quello di celebrare in svariati modi questa comunità, riunendola digitalmente. News, anticipazioni, foto, live art e interventi dei protagonisti di grandi titoli attesi. Cinque giorni di spettacolo rivolti agli appassionati del nuovo intrattenimento, totalmente virtuale e gratuito.

Ulteriori informazioni in merito saranno diffuse nei prossimi giorni attraverso i canali social dell’evento, da Instagram a Twitter. Sul web impazzano le ipotesi dei fan, che sperano di poter vedere teaser e trailer dei propri titoli preferiti. Guardando all’Italia, ad esempio, chi non vorrebbe scoprire qualcosa in più della serie animata di Zerocalcare? Troverà spazio in questa cinque giorni ricca di notizie? Non tocca che attendere.