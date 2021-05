Enlightened, la trama della seconda stagione della serie tv

Prosegue su Sky la corsa di 'Enlightened - La nuova me', la serie tv con protagonista Laura Dern. La seconda stagione andrà in onda in prima serata, dunque alle 21.15, mercoledì 26 maggio (episodi dall'1 al 4) e mercoledì 2 giugno (episodi dal 5 all'8); sarà ovviamente disponbile anche on demand e in streaming su NOW Condividi:

Enlightened, dove eravamo rimasti Dopo aver accompagnato Levi in aeroporto – Open Air è la sua ultima chance per riprendere in mano le redini della propria vita, e visto che ha funzionato con lei forse potrebbe funzionare anche con lui –, Amy torna alla Abaddonn piena di speranza. Riesce addirittura a parlare con Damon, che la invita a partecipare a un’importante riunione dove avrà la possibilità di esporre le sue idee in merito a cosa l’azienda potrebbe fare per essere più consapevole e più attenta a livello sociale e ambientale. Sembra che finalmente tutto cominci ad andare per il verso giusto…ma la presentazione non va come sperato. Uscita dalla sala, Amy si ferma il tempo necessario per sentire Damon e gli altri, compresa Krista, ridere di lei.

approfondimento Enlightened, il cast della serie tv con Laura Dern. FOTO Se la rivoluzione gentile non ha funzionato, allora è tempo di passare alla rivoluzione e basta. Grazie all’aiuto di Tyler – che, dopo un momento di incertezza decide di darle una mano – Amy riesce a entrare negli account di posta dei dirigenti, molti dei quali sono coinvolti in un enorme giro di corruzione e frode aziendale a loro beneficio, senza contare il vero e proprio sfruttamento degli impiegati e dei “bassi ranghi,” sfruttamento che raggiungerà il culmine proprio grazie a Cogentiva. Il suo obiettivo è far esplodere una vera e propria bomba: ce la farà?

Enlightened 2, cosa succederà? approfondimento Enlightened: Laura Dern è la protagonista Amy Jellicoe. FOTO La seconda stagione della serie, che inizia esattamente dov’era finita la prima, vede Amy assolutamente intenzionata a portare avanti la sua missione. Per questo motivo si mette in contatto con Jeff Flender (Dermot Mulroney), un giornalista d’inchiesta: il mondo deve sapere. Jeff non rimane particolarmente colpito dalle sue scoperte – di dirigenti che accettano mazzette è pieno il mondo –, però chiede il suo aiuto per arrivare a colpire un pesce decisamente più grosso, il CEO della Abaddonn, Charles Szidon (James Rebhorn): lì sì che potrebbe esplodere una bomba!